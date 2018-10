Famiglia, Giornata regionale S.Severino

"Prezioso il contributo che la famiglia dà alla società e che quel mutualismo presente nel nucleo familiare è una spinta essenziale alla coesione di una intera comunità". Ne è convinto il presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli che ha partecipato a San Severino Marche, affiancato dall'assessore regionale Loretta Bravi, al convegno "La famiglia prima risorsa: politiche regionali di welfare" in occasione della 4/a Giornata regionale della famiglia. All'iniziativa erano presenti, tra gli altri, il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei e il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari.

"L'assunto di base - ha detto Bravi illustrando l'azione della Regione - è che la famiglia è una risorsa e non un problema e deve avere tutta la visibilità e la dignità che le compete.

Questa giunta, sin dal suo insediamento, ha fatto scelte proprio per ripristinare il concetto e il valore della famiglia.