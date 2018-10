Rossini 150, volume presentato a Roma

"Rossini è il testimonial della bellezza italiana nel mondo nel 2018, ci sono decine di eventi ovunque per il 150/o. Tutto il sistema Paese è coinvolto, dai ministeri alle ambasciate. Per Pesaro è una sfida culturale". Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci a Palazzo Giustiniani a Roma, in occasione della presentazione del volume "Rossini, l'Italia nel mondo", edito da Utet Grandi Opere per il 150/o.

All'iniziativa hanno preso parte il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Fondazione Rossini Gianni Letta, il presidente del Rof e vicesindaco Daniele Vimini, il presidente di Utet Grandi Opere Marco Castelluzzo e l'autore del volume Paolo Fabbri. "Ci saranno due momenti particolari in occasione dell'anniversario della morte - ha proseguito Ricci -. Uno a Pesaro il 13 novembre, l'altro il 14 novembre a Parigi con la Petite Messe Solennelle diretta da Alvise Casellati. Un'altra iniziativa rilevante si terrà a Firenze".