Forum volontari Filo d'oro, valore mani

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 12 OTT - È il valore delle mani il tema al centro della 9/a edizione del forum nazionale dei volontari della Lega del Filo d'Oro, l'importante appuntamento che si svolge ogni tre anni e che durerà fino a domenica prossima. Circa 200 le persone giunte a Senigallia dalle otto regioni in cui la Lega del Filo d'Oro è presente per raccontare la propria esperienza, per stringere rapporti umani tra volontari, per dare il proprio sostegno e vicinanza a un ente che dal 1964 assiste, educa, riabilita e reinserisce nella famiglia e nella società le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Un appuntamento dedicato alle tante mani che aiutano le persone sordocieche, le loro famiglie e l'associazione: nel corso del 2017 sono stati 652 i volontari (+7% rispetto al 2016, con un'età media di circa 46 anni e una prevalenza di donne) che hanno prestato oltre 50mila ore di servizio a supporto della Lega del Filo d'Oro.