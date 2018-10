Ricci e Carancini, appello per Minniti

"Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l'incompetenza e l'estremismo giallo verde. Crediamo che Minniti, figura dal profilo democratico e unitario, potrebbe essere la figura giusta per guidare il nostro partito". E' un appello firmato da 13 sindaci Pd, tra cui Dario Nardella (Firenze), Antonio De Caro (Bari), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Giorgio Gori (Bergamo), Matteo Ricci (Pesaro), responsabile Enti locali del partito, Romano Carancini (Macerata). "Questi sono i primissimi sottoscrittori, altre adesioni stanno arrivando e aggiorneremo l'elenco nelle prossime ore" affermano i sindaci. "Ci attendono grandi battaglie. Per questo il congresso del Pd non può parlare esclusivamente al suo interno, risolvendosi in una diatriba tra parti contrapposte - si legge nell'appello per la candidatura dell'ex ministro degli Interni ora deputato -. E' necessario mettere in campo un'opposizione fortissima e un progetto di alternativa culturale, riformista e di popolo".