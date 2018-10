Da Prociv Mantova ponte radio S. Ginesio

A San Ginesio in arrivo un ponte radio per l'assistenza alla popolazione e per coordinare gli aiuti in caso di emergenza, grazie ad una donazione dell'Associazione Club Virgiliano-Protezione Civile di Mantova. Il sodalizio con la realtà mantovana ha origine nel periodo immediatamente successivo al terremoto del 30 ottobre 2016, quando la polizia municipale di Mantova prestò servizio a San Ginesio per proteggere la popolazione da eventuali casi di sciacallaggio. Da quei drammatici giorni e grazie all'amicizia tra il maresciallo maggiore della polizia locale di San Ginesio, Marisa Fagiani, e il vicecomandante della polizia locale di Mantova, Luigi Marcone, la città lombarda si è dimostrata vicina alla popolazione ginesina con azioni di supporto e sostegno. ne.

"A fine ottobre verranno ad installare il nuovo ponte radio" annuncia il sindaco Giuliano Ciabocco, sottolineando "l'utilità e l'importanza di questa donazione, che segna ancora una volta la vicinanza di Mantova alla nostra comunità".