Giovanni Storti vince Fano Film Festival

Giovanni Storti, comico, attore, sceneggiatore, scrittore e regista, parte del trio comico Aldo, Giovanni & Giacomo, e due attrici di Hollywood, Mary Manofsky e Donna Pieroni, note come caratteriste, sono i protagonisti dei film vincitori dalla 30/a edizione del Fano International Film Festival, rassegna del cinema corto, in programma a Fano dal 16 al 20 ottobre. Il 61enne milanese in "Magic Alps" (durata poco meno di 15 minuti), miglior film di autore italiano, girato da Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, interpreta la storia vera del responsabile di un centro profughi che deve gestire la richiesta di un profugo afgano. Le due attrici californiane recitano in "Lunch Ladies" (19 minuti), miglior film straniero, per la regia di J.M. Logan: ossessionate dal sogno di diventare chef personali di Johnny Depp le due cuoche di una mensa scolastica servono un paté in crosta alla maniera di "Sweeney Todd", film interpretato da Depp, il loro attore preferito.