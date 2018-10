Ceriscioli, infrastrutture essenziali

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 10 OTT - "I tempi dettati dalla burocrazia sono ormai incompatibili con la necessità delle imprese di completare il proprio lavoro, occorre una riflessione di sistema, più che sul singolo cantiere". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, presente oggi ad Arquata del Tronto per l'abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria "Montecastello" sulla SS4 Salaria. Il governatore è soddisfatto per l'avanzamento dei lavori lungo l'arteria e ha ringraziato l'Anas. "Il miglioramento della Salaria e dei collegamenti viari in generale rientra tra gli obiettivi principali che la Regione Marche si è posta per rilanciare l'area più colpita dal sisma - ha aggiunto -. Poter contare su infrastrutture moderne significa creare quelle premesse per mantenere e far lavorare le persone nel loro luogo d'origine". Ma difficoltà ce ne sono state e ce ne sono per questa opera, ma non solo: "una serie di dinamiche ha portato tante difficoltà nei cantieri".