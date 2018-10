Cade e parte un colpo, cacciatore ferito

Incidente di caccia nelle prime ore del mattino nella campagna intorno a Senigallia.

Un 52enne senigalliese era a caccia con la figlia e un cugino nella zona del Filetto, al confine con Ostra, quando, per cause in via di accertamento, è partito un colpo che l'ha ferito solo di striscio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 per le prime cure e il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità e i carabinieri per i rilievi.

Stando ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe caduto e dal suo fucile sarebbe partito un colpo che lo ha raggiunto alla gamba sinistra. Non è in pericolo di vita.