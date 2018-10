Regione, verso nuovo delegato Sanità

Si va verso la nomina di un nuovo consigliere con deleghe alla sanità dopo che Fabrizio Volpini, presidente della Commissione Sanità della Regione, le ha rimesse nelle mani del presidente della Regione Marche e assessore in materia Luca Ceriscioli. A prospettarlo lo stesso presidente a margine della presentazione di finanziamenti per riqualificare impianti sportivi. Ceriscioli ha ricordato il "grosso contributo" dato da Volpini con tante incombenze svolte: dagli incontri per il piano sociosanitario alle assemblee dei sindaci, dai convegni ai manuali. Prenderà atto delle attività che il consigliere vorrà continuare a seguire e poi deciderà. "Ancora non c'è un'idea" sul sostituto, ha ammesso, ripercorrendo la genesi dell'attribuzione delle deleghe e il profilo di Volpini ("competente, medico, stessa visione di sanità"). La "strategia del consigliere delegato", ha spiegato, era stata adottata anche per il notevole carico di lavoro sugli assessori che devono essere sei per "legge nazionale".