Pesaro fa scuola per Bicipolitana

Tutti a scuola di Bicipolitana. La formazione nazionale di Legambiente e Anci sulle piste ciclabili, basata sul modello Pesaro e annunciata dal sindaco Matteo Ricci nei mesi scorsi, è pronta a materializzarsi in Comune. Tre giorni di corsi e iniziative per amministratori pubblici, architetti, ingegneri e professionisti, da giovedì 11 ottobre a sabato 13 ottobre, sotto la guida di tutor qualificati (tra cui il mobility manager pesarese Thomas Flenghi). "Lo facciamo per evitare gli errori più comuni nella pianificazione e nella realizzazione dei percorsi - spiegano da Legambiente -.

Perché le piste, spesso progettate in modo incoerente, possono rimanere inutilizzate nelle città, mancando l'obiettivo costi-benefici. La Bicipolitana di Pesaro, invece, è un esempio e un riferimento di buone pratiche". L'evento, che garantisce crediti formativi richiesti dagli Ordini degli Architetti e Ingegneri, è convenzionato con l'associazione pesarese degli albergatori.