Pd:costituita #piazzagrande Ancona per Zingaretti segretario

(ANSA) - ANCONA, 9 OTT - Costituita #piazzagrande Ancona, il comitato della provincia di Ancona a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Pd. L'obiettivo - informa una nota - è dar vita ad un partito aperto, plurale, che vuole unire storie ed esperienze diverse, capace di rigenerare un campo di forze sociali, politiche e culturali.

Una alternativa forte e credibile ad un pericoloso Governo di destra che rischia di portare il Paese alla deriva, depauperandolo anche dal punto di vista valoriale e culturale.

Già 120 le adesioni raccolte in occasione del primo incontro costitutivo tenutosi ieri: tra queste il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, il presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi, l'assessore regionale Manuela Bora, il presidente della Commissione regionale sanità Fabrizio Volpini, Una figura di riferimento del Pd locale come Silvana Amati, la presidente della Provincia di Ancona Liana Serrani, "ai quali si aggiungono - si legge ancora - tanti iscritti al Pd e tante persone che si stanno riavvicinando al partito". Altre adesioni sono attese sin dai prossimi giorni. #piazzagrande Ancona è già al lavoro per organizzare la manifestazione con Nicola Zingaretti prevista ad Ancona per il prossimo 6 novembre.