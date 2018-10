Una'Stanza di Jacopo' in ospedale Ancona

(ANSA) - ANCONA, 8 OTT - Un luogo dove ritrovare e raccogliere in riservatezza i pensieri e le energie, sfuggendo all'invadenza del mondo per attendere con speranza la sorte dei propri cari ricoverati. E' la 'Stanza di Jacopo', uno spazio semplice e confortevole, arredato con un divanetto e un cucinino inaugurato oggi ad Ancona nelle sale della clinica di Rianimazione dell'ospedale di Torrette. L'iniziativa, presentata dal dg degli Ospedali Riuniti Michele Caporossi, è stata realizzata dall'omonima Fondazione assieme a La Stanza di Jacopo Onlus che ha già dato vita ad altri cinque spazi analoghi in Italia ed è la prima nelle Marche. Nasce dall'esperienza di Fausta Tocchio, che nella notte di Natale del 2010 perse il figlio 21enne Jacopo ricoverato per un attacco d'asma allo Stoke Mandeville Hospital di Aylesbury. "Qui fui accolta con rispetto, affettività e grande delicatezza e mi venne assegnata una stanza per poter attendere gli eventi, dove decisi di acconsentire al prelievo degli organi di mio figlio".