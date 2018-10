Mercatello Metauro tra Borghi più belli

Mercatello sul Metauro entra nel club dei Borghi più belli d'Italia, il 26/o nelle Marche. Il consiglio direttivo ha ritenuto il piccolo Comune idoneo a far parte del club. "Dopo la riconferma della Bandiera Arancione da parte del Touring Club, arriva un secondo prestigioso riconoscimento - dicono il sindaco Fernanda Sacchi e l'assessore al Turismo Luca Bernardini -, un traguardo ottenuto dopo aver seguito l'iter, attraverso varie pratiche e step. Mercatello diventa sempre più cittadina turistica". Il nuovo "Borgo più bello" in questi anni ha investito sul look del centro storico, nella pulizia e nei servizi ai visitatori, recuperando luoghi di interesse storico artistico, attivando iniziative per la valorizzazione di eccellenze culturali, religiose, artistiche, gastronomiche e sportive, particolare legate alla figura di santa Veronica Giuliani, protettrice della scherma. "Ma - sottolinea Bernardini - non abbiamo tralasciato la qualità della vita".