Cadono calcinacci da facciata chiesa

I vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in corso Mazzini presso la chiesa di San Biagio per parti murarie cadute sulla pubblica via. Utilizzando l'autoscala, i pompieri hanno verificato tutta la facciata e rimosso le parti murarie di immediato pericolo. Successivamente il personale dell'ufficio tecnico comunale ha transennato l'area interessata sottostante. Alcuni frammenti di piccole dimensioni sono caduti in testa ad una donna che stava passando, ma che non è rimasta ferita.