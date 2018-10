A Fiera di Pergola nasce Truffle Burger

(ANSA) - PERGOLA (PESARO URBINO), 6 OTT - Prodotti rigorosamente marchigiani e pergolesi per il Pergola Truffle Burger, panino al tartufo di Pergola che sarà l'assoluta novità della 23/ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, al via il 7 ottobre. La ricetta, frutto di varie prove e accostamenti, è del patron dell'Hotel Ristorante Giardino Massimo Biagiali. Si tratta di un hamburger di carni dop marchigiane certificate, adagiato su pane morbido con farine tracciabili sempre marchigiane, bagnato con una riduzione di brodo di carne e accompagnato da burro di malga, uovo sodo, con il Tartufo Nero di Pergola macinato in salsa a ricoprire la carne. Il panino, che si potrà degustare nella Piazza del Gusto presso il ristorante 'Marche da Mangiare' nelle tre domeniche della kermesse (7-14-21 ottobre), verrà protetto da un marchio.

"Una delle tante novità della Fiera 2018" annuncia il sindaco Francesco Baldelli.