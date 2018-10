Arte under 35 per rilancio Comuni sisma

Cercasi creativi under 35 provenienti da tutta Italia per rilanciare il turismo nei Comuni della provincia di Ascoli Piceno colpiti dal terremoto attraverso i linguaggi espressivi della contemporaneità. Parte in questi giorni il bando di "Invasioni contemporanee; valorizzazione e promozione dei luoghi attraverso narrazioni innovative", grazie al quale 11 giovani artisti realizzeranno performance site-specific nei luoghi del cratere sismico, per una retribuzione lorda di 6.000 euro ciascuno. L'obiettivo è aprire una riflessione sul tema della fragilità sociale (di cui il sisma è manifestazione tangibile) e di come superarla, alla ricerca di soluzioni "anti-fragili", coinvolgendo gli stessi abitanti della zona. A lanciare l'iniziativa sono Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Comune di Ascoli Piceno, Melting Pro, Amat (Associazioni Marchigiana Attività Teatrali), Accademia di Belle Arti di Macerata, Cotton Lab, Defloyd, Dimensione Ascoli.