Scontri Vis Pesaro-Ternana,ferito Bozzi

(ANSA) - PESARO, 1 OTT - Il dirigente della Squadra Mobile di Pesaro Silio Bozzi è rimasto ferito negli scontri tra tifosi della Ternana e forze di di polizia dopo la partita di ieri sera con la Vis Pesaro, terminata 0-0. Al dirigente, ricoverato in ospedale, viene espressa la "profonda solidarietà" dal sindacato di polizia Siulp, che attacca "gli pseudo tifosi della Ternana" che "ieri sera si sono scatenati nel lancio di numerose bottiglie di vetro contro gli agenti mettendo a rischio non solo la loro incolumità ma anche quella dei cittadini presenti.

Spesso e volentieri - ammonisce il Siulp - a pagarne le conseguenze sono poliziotti e carabinieri che oltre a trascorrere le domeniche lontani dai loro familiari rischiano di non tornare a casa ma di andare direttamente in ospedale".

"Siamo solo ad inizio stagione e incidenti del genere dimostrano quanto la cultura sportiva nel nostro paese lasci molto a desiderare - prosegue la nota - e denoti un alto livello di inciviltà".