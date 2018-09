Rainbow lancia cartone animato 44 gatti

Il lavoro di 700 persone per produrre poco più di un minuto al giorno di animazione, due anni per realizzare una serie. E' l'impegno di Rainbow, attiva nell'intrattenimento per bambini e teenager, per la qualità delle produzioni tra cui quella delle fatine Winx, serie di animazione tv con fama mondiale. Stessa cura il Gruppo fondato da Iginio Straffi ha posto per il nuovo cartone animato 3D "44 gatti" in onda in prima tv dal 12 novembre su Rai Yoyo in collaborazione con Antoniano Bologna e Rai ragazzi. Protagonisti quattro gatti musicisti - Lampo, Pilou, Milady e Polpetta - che suonano nella band 'Buffycats' e vivono in casa di Nonna Pina - pronti ad avventure divertenti nel segno della solidarietà e della tolleranza, accompagnati da 20 celebri canzoni dello Zecchino d'oro interpretate dal piccolo coro dell'Antoniano. Per il 15/o anniversario delle Winx, finora solo serie animata, Rainbow cerca ora anche attrici per impersonare le sei fatine in una serie live action prodotta da Netflix.