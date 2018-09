Buy Marche a Pesaro per offerta turismo

Grande interesse e attenzione da parte dei buyer europei e di oltreoceano per l'offerta turistica marchigiana. A Pesaro, dopo la presentazione nel Focus "Marche, endless beauty", dei cluster tematici, itinerari, proposte vacanza e grandi eventi 2019-2021, BUY Marche è entrata nel vivo degli scambi commerciali BtoB nel workshop. E' un evento organizzato dalla Regione per favorire l'incontro tra offerta turistica marchigiana e mercati internazionali. Una tre giorni, chiusura il 29 settembre, dove oltre 45 tour operator incoming Marche, 105 strutture ricettive, e 65 buyer esteri da 17 Paesi (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Danimarca, Finlandia, Francia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Svezia, Usa, Ucraina, Inghilterra) saranno in connessione diretta per stringere relazioni commerciali. "Oggi parte una storia nuova - ha detto l'assessore al Turismo e Cultura, Moreno Pieroni - lanciamo un progetto importante per promuovere rapporti più diretti tra domanda e offerta".