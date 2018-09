Intesa Prociv Marche-direzione Marittima

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Un accordo triennale, con indicazione dettagliata ogni anno delle attività specifiche e coordinate da svolgere, per consolidare ulteriormente la stretta collaborazione istituzionale in materia di salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino-costiero regionale. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto dalla Regione Marche - Protezione civile regionale e dalla Direzione marittima di Ancona. "Abbiamo voluto rinnovare un accordo che è sempre stato improntato all'ottima collaborazione - ha commentato l'assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti - perché anche attraverso queste azioni si portano a completa realizzazione il sistema di Protezione civile e i piani di sicurezza". Diverse sono le attività da condurre congiuntamente tra cui il miglioramento della conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini attraverso uno scambio integrato di informazioni, e della collaborazione operativa, anche con le altre strutture della Regione.