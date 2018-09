Vigile del fuoco precipita e muore

(ANSA) - ANCONA, 21 SET - Un vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Ancona è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri nel cortile interno della caserma in via Vallemiano nel capoluogo marchigiano. I soccorsi da parte del 118 sono stati immediati, ma l'uomo, un 48enne di una cittadina in provincia di Ancona, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Al momento i vigili del fuoco stanno conducendo accertamenti sulla dinamica del fatto, accaduto durante un cambio turno: stando alle prime informazioni potrebbe essere stato un incidente.