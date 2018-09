Suini maltrattati, animalisti in piazza

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA) 22 SET - Una pacifica manifestazione di protesta si è tenuta sotto il municipio di Senigallia per chiedere la revoca delle autorizzazioni all'allevamento di maiali finito al centro di un'indagine della Procura della Repubblica di Ancona per maltrattamenti e uccisione degli animali. Hanno partecipato un centinaio di attivisti e simpatizzanti dell'associazione Essere Animali, la realtà animalista che alcune settimane fa si è 'infiltrata' nell'allevamento per filmare i comportamenti verso i suini.

Dalle riprese registrate con una telecamera nascosta sono emersi i primi elementi che hanno portato poi ad un blitz dei carabinieri forestali nell'allevamento di Senigallia. "Vogliamo - hanno spiegato gli attivisti - mandare un messaggio alle istituzioni nazionali e locali: riteniamo che abbiano la possibilità di chiudere l'allevamento, un gesto necessario alla luce delle crudeltà documentate nel video che ha scosso tutta Italia".