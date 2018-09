Stop Cantone a progetto Tolentino

Stop dell'Autorità Anticorruzione al progetto di realizzare 46 alloggi Erp per i terremotati al posto delle Sae, trasformando un immobile industriale in contrada della Rancia a Tolentino (Macerata). Progetto di edilizia sostenibile da attuare con "una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" perché interessa lavori che "potrebbero usufruire delle deroghe proprie della normativa di urgenza" riconducibile alle casette per i terremotati. Una impostazione non condivisa dall'Autorità presieduta da Raffaele Cantone: i lavori,per un importo di 3,6 mln, non interessano "la realizzazione di strutture abitative di emergenza, ma ordinari interventi di edilizia residenziale pubblica, finanziati dalla Regione". Cantone invita l'ente a seguire "le ordinarie procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti", senza deroghe. E attende "conferma dell'avvenuto adeguamento della documentazione di gara alle disposizioni del codice dei contratti" per l'affidamento di lavori per lo stesso importo.