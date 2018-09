A Ospedali Riuniti Ancona Iso 9001-2015

(ANSA) - ANCONA, 21 SET - L'ospedale regionale di Torrette ha ottenuto primo in Italia la certificazione Iso 9001-2015 per i suoi percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta). L'ha annunciato oggi in un incontro stampa il direttore generale dell'Azienda Ospedali Riuniti Michele Caporossi, precisando che il riconoscimento certifica con un ente terzo (Italcert), non un singolo reparto o struttura, ma l'efficacia organizzativa di interi processi terapeutici, dalla diagnosi alla dimissione del paziente, monitorandone lo svolgimento e controllandone i risultati. La certificazione è il risultato del lavoro di due anni effettuato a campione, come vuole la prassi, su tre dei 23 percorsi terapeutici sanciti dal nosocomio regionale: quelli dell'oncologia della mammella, del colon retto e del melanoma, che hanno consentito di estendere la certificazione a tutti gli altri.