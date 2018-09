Sequestro 10 metri cubi rifiuti speciali

Oltre 10 metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui anche rifiuti tossici, eano stati abbandonati lungo una strada sterrata in località Doglio nel Comune di Sassoferrato, un percorso utilizzato dalle mountain bike denominato "Doglio bike park". Li hanno sequestrati i Carabinieri Forestali delle Stazioni di Sassoferrato e Fabriano. Tra i rifiuti c'erano vernici, solventi vari e freon frammisti ad altri rifiuti inerti, rifiuti prodotti da recenti interventi edilizi. I militari sono entrati in azione dopo una segnalazione arrivata via social network: i controlli hanno portato al sequestro dei rifiuti e dell'area. In attesa che la Procura della Repubblica di Ancona convalidi la misura cautelare, i Forestali stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire la vicenda e identificare i responsabili del reato anche mediante il coinvolgimento dell'Arpam di Ancona, per la puntuale analisi e classificazione dei rifiuti abbandonati.