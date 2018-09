Sisma, progetto Unicam-università Tokyo

Un programma della durata di quattro anni vedrà collaborare insieme l'Università di Camerino con la prestigiosa Toyo University di Tokyo per rivitalizzare il territorio dopo gli eventi sismici. Nei giorni scorsi, infatti, una delegazione di architetti, ingegneri e studiosi di sviluppo economico accompagnata da 32 studenti ha effettuato sopralluoghi, incontrato sindaci, intervistato abitanti in diversi Comuni del territorio.

Il programma, coordinato dalla prof.ssa Lucia Ruggeri, direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, è iniziato lo scorso 10 settembre con un incontro con il Rettore Unicam Claudio Pettinari e il pro rettore vicario Graziano Leoni, i quali unitamente al pro rettore Andrea Spaterna, sono membri del Comitato organizzatore della spedizione nipponica in Italia. Dopo l'incontro, la delegazione della Toyo University ha visitato la zona rossa di Camerino.