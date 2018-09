Miss Italia 1981, contenta per Carlotta

(ANSA) - ANCONA, 18 SET - "Sono contenta che abbia vinto una marchigiana, è molto carina, ha una bellezza mediterranea, mi piacerebbe incontrarla". Lo dice Patrizia Nanetti, l'ultima marchigiana eletta Miss Italia nel 1981, a Formia. Di Falconara, 53 anni, un fisico invidiabile, ha seguito in questi giorni le selezioni e apprezzato la vittoria di Carlotta Maggiorana, 26 anni, del Fermano. Erano 37 anni che il titolo non veniva assegnato alle Marche, che nell'albo d'oro della manifestazione hanno quattro fasce: le altre due andarono a Anna Zamboni nel 1969 e Mariella Giampieri nel 1949. "Adesso i tempi sono cambiati - dice Nanetti - io avevo 16 anni, la nuova miss è più grande e sarà più consapevole. È una esperienza piacevole e spero la viva al meglio, cogliendo tutti i lati positivi". Lei partecipò "per caso ad una selezione a Villa Sorriso a Senigallia con una amica. Ci tornai poi per una sfilata, a 29 anni" e lì conobbe il suo futuro marito, Luciano Bilancioni.

Oggi Nanetti lavora per un'agenzia immobiliare di famiglia.