Una casa per cani anziani a Camerino

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 15 SET - Inaugurata una nuova casa per cani anziani e disabili nel Canile Rifugio di Colle Altino nel territorio di Camerino, l'unico che copre una vasta area. La nuova casa rientra tra i progetti a medio-lungo termine della Lav (Lega Antivivisezione) nella zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con altre associazioni del territorio grazie ai fondi raccolti dalla Lav: la nuova casa è in grado di proteggere i cani dal freddo ma anche dal caldo estivo. "Questo progetto - spiega Federica Faiella, responsabile Lav Area Adozioni - ci permette di tenere fede all'impegno assunto due anni fa a poche ore dalle prime scosse: offrire un aiuto concreto alle popolazioni che hanno subito i danni causati dal terremoto. Questa struttura, infatti, ha accolto e continuerà ad accogliere gli animali recuperati anche nelle zone del sisma, la nuova casa in legno garantirà un aumento dei posti a disposizione nel canile".