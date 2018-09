Inaugurato nuovo Isc 'Murri' a Gualdo

(ANSA) - GUALDO (MACERATA), 15 SET - Inaugurata a Gualdo (Macerata) alla presenza del sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano, del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e del sindaco Giovanni Zavaglini la nuova struttura dell'Istituto comprensivo "Romolo Murri". "Abbiamo appena sentito l'inno nazionale - ha sottolineato Ceriscioli - che ci chiama tutti fratelli d'Italia e noi grazie a tutte le persone che hanno fatto donazioni per questa bellissima scuola oggi ci sentiamo davvero fratelli d'Italia. Questa è la quarta scuola che abbiamo inaugurato in questi giorni nelle Marche, un segnale importante per una comunità perché le scuole sono punti di riferimento. Per la nostra regione è un giorno d'orgoglio in quanto lunedì prossimo i bambini entreranno in aule sicure". "Il presidente della Regione - ha detto Giuliano - ha citato l'inno di Mameli che rappresenta un'Italia unita e generosa. In questa fantastica regione porto a casa una fortissima iniezione di fiducia, passione e operosità".