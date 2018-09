Un marittimo urtato da motopala su nave

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona nella zona portuale, banchina 23, per soccorso a persona infortunata. Per cause in fase di accertamento della Capitaneria di Porto, un marittimo all'interno di una nave turca è stato urtato da una motopala che movimentava il carico di pietrisco nella stiva. Sul luogo i vigili del fuoco della sede centrale, del porto e del nucleo specialistico Saf (speleo, alpino, fluviale), hanno soccorso il marittimo infortunato e, dopo le prime cure sul posto, con tecniche Saf lo hanno portano a terra, consegnandolo al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita.