Giuliano,impegno Miur per sogni studenti

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 13 SET - "La scuola è un luogo dove iniziare a costruire i vostri sogni e tutto il mondo scolastico cercherà di contribuire questo: come Ministero dell'Istruzione daremo il massimo per far sì che i vostri sogni vengano realizzati". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione Salvatore Giuliano intervenendo all'inaugurazione della scuola elementare provvisoria post sisma Tacchi Venturi di San Severino Marche a cui ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. "Scusateci - ha aggiunto - se a volte non saremo all'altezza ma ogni ogni giorno daremo il massimo". Il sottosegretario ha invitato anche gli studenti a dare "il massimo" di loro stessi a scuola, e ha augurato "buon anno scolastico, buon futuro e buona vita".