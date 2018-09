Gen. Toscano nuovo comandante Gdf Marche

Cerimonia di avvicendamento, presso la caserma "Paolini" ad Ancona, nella carica di comandante regionale della Guardia di finanza tra il generale di brigata Gianfranco Carozza e il generale di brigata Fabrizio Toscano. Dopo oltre due anni di permanenza nel capoluogo dorico, il gen. Carozza, destinato a Roma per la frequenza del Corso di formazione presso l'Istituto Alti Studi per la Difesa (Iasd), ha ceduto il testimone al gen. Toscano, che proviene dallo stesso Istituto, al termine della 69/a Sessione di studio. Alla cerimonia, presieduta dal comandante interregionale dell'Italia Centrale e Centro-Settentrionale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Edoardo Valente, hanno partecipato ufficiali e finanzieri in forza ai reparti delle Marche, del consiglio di base di rappresentanza e delle sezioni locali dell'Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.