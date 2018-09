Cc, Caporossi lascia, arriva Carrozza

(ANSA) - ANCONA, 12 SET - Tre anni alla guida del comando provinciale dei carabinieri di Ancona e ora un incarico a Roma.

Lascia il capoluogo dorico il colonnello Stefano Caporossi, 54 anni, nativo di Apecchio. "In questi anni di attività - ha detto oggi alla vigilia della partenza per Roma - abbiamo registrato un calo dei reati. Questo non significa che non ci sono problemi. Anche i cittadini devono usare forme di cautela.

Invece troviamo ancora chi lascia porte e finestre aperte, soprattutto d'estate, e le chiavi infilate all'interno dell'auto". Da gennaio ad agosto i delitti registrati per Ancona sono diminuiti complessivamente del 17%. Caporossi, che va a dirigere il IV Reggimento Carabinieri a cavallo di Roma, lascia il posto al col. Cristian Carrozza, 50 anni, originario di Sulmona, esperto in criminalità organizzata.