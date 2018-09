Conte inaugurerà scuola San Severino

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà presente alla cerimonia di inaugurazione della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo d'Alessandro a San Severino Marche, uno dei Comuni del cratere sismico, in programma per giovedì 13 settembre alle 12:30. All'evento organizzato dal Comune di San Severino Marche prenderà parte anche il sottosegretario di Stato all'Istruzione, prof. Salvatore Giuliano. La scuola provvisoria prende il posto della vecchia scuola elementare danneggiata dal terremoto ed è stata realizzata grazie al Miur e a privati.