Moto: due Gp squalifica a Fenati

(ANSA) - ROMA, 9 SET - Romano Fenati salterà i prossimi due gran premi della classe Moto2. Lo ha ufficializzato la Federazione internazionale di motociclismo La squalifica è conseguenza del gesto sconsiderato di Fenati durante la gara di Misano, quando in rettilineo ed a forte velocità, ha toccato volontariamente la leva del freno anteriore di Stefano Manzi, rischiando di causarne la caduta. Fenati era stato immediatamente fermato con la bandiera nera, che vale la squalifica per il Gp in corso. Ora l'ulteriore sanzione Fim, contro la quale Fenati puo' appellarsi.