Droga, più controlli Ps Macerata

Controlli antidroga rafforzati in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico da parte della Questura di Macerata, su input del questore Antonio Pignataro, nelle arre più a rischio: aree verdi, parchi pubblici, le aree limitrofe e connesse agli istituti scolastici, aree ricreative.

con l'impiego non soltanto di agenti della Squadra Mobile e della Volante, ma anche di altre articolazioni della Polizia di Stato tra cui il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e il reparto cinofili. Denunciati un 41enne albanese e un 22enne ucraino, con precedenti per reati legati agli stupefacenti.

Sottoposti a controllo nella zona di corso Cairoli, sono stati perquisiti e fermati prima che cedessero alcune dosi di eroina nascoste nei vestiti. Sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine per il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Ieri pomeriggio gli agenti hanno identificato oltre 50 persone e controllato 268 veicoli.