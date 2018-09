Mostre Doisneau e Correggio da record

Record per i due grandi appuntamenti culturali ospitati a palazzo del Duca e palazzetto Baviera a Senigallia. Oltre 20 mila, complessivamente, i visitatori delle due mostre 'Robert Doisneau: le Temps Retrouvé' e 'Il Correggio ritrovato: la Sant'Agata di Senigalliaì che si sono chiuse domenica 2 settembre. Tantissime, soprattutto, le presenze da fuori regione e dall'estero. Un risultato definito "eccezionale" dal sindaco Maurizio Mangialardi che conferma la strategia di puntare sul turismo culturale come ulteriore volano dell'economia cittadina di fianco a quello balneare. Un motore alimentato grazie al ritrovamento del capolavoro rinascimentale del Correggio e all'allestimento di ben cinquanta degli scatti più iconici del celebre fotografo francese Robert Doisneau, tra cui il famoso "Le Baiser de l'hôtel de ville", proprio nell'anno in cui Senigallia è stata riconosciuta dalla Regione Marche come "Città della Fotografia" con la legge ad hoc.