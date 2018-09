Wenders e Strada a Pergola per Animavì

(ANSA) - PERGOLA (PESARO URBINO), 1 SET - Wim Wenders e Gino Strada saranno premiati da Animavì, festival dedicato all'animazione poetica e d'autore, a Pergola il 22 e 23 settembre. Il medico fondatore di Emergency riceverà il Premio Pettirosso, una novità assoluta di questa edizione del festival.

Al regista tedesco sarà invece consegnato il Bronzo dorato alla carriera, andato in precedenza a Emir Kusturica (2016) e Aleksandr Sokurov (2017). "Universalmente riconosciuto come uno dei più grandi registi del nostro tempo, Wim Wenders è un poeta del cinema che, con la sua opera, ci accarezza il capo e sussurra parole di speranza" commenta il direttore artistico del festival Simone Massi. Wenders sarà accompagnato ad Animavì dalla moglie Donata, fotografa di fama internazionale. Con i due riconoscimenti il festival chiude la sua terza edizione, arricchita di presenze importanti come Roberto Herlitzka, Alba Rohorwacher, Stefano Savona, Neri Marcorè, Franco Arminio, Goffredo Fofi, Leo Gabriadze, Manfredo Manfredi.