Prezzi, ad agosto +0,5% in un mese

Ad Ancona, ad agosto l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività è aumentato del +0,5% rispetto al mese precedente- Il tasso tendenziale annuo sale da +0,8% a +0,9%. Rispetto ad agosti 2017, da segnalare il crollo (-13,6%) dei prezzi epr l'istruzione e gli aumenti di trasporti (+4,1%), bevande alcoliche e tabacchi (+3,1%), abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+3%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,8%). Nel mese invece sono aumentatI del +2% i prezzi per i trasporti e per i servizi ricettivi e la ristorazione.