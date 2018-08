MotoGp: Rossi, mi auguro gara asciutta

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Sulla carta possiamo essere più forti qui a Silverstone rispetto alle ultime gare e all'Austria.

L'anno scorso siamo andati bene ed è un piacere guidare su un circuito dove si è forti". Così Valentino Rossi in conferenza stampa a Silverstone, dove domenica si corre il Gp di Gran Bretagna, 11/a prova del Mondiale MotoGp. "L'anno scorso abbiamo avuto sempre sole, difficile che si ripeta ma speriamo che sia asciutto in gara e speriamo di essere più forti che nelle ultime corse", ha aggiunto il pilota della Yamaha. Rossi si augura di disputare una gara 'asciutta', non ritenendo che la sua Yamaha possa migliorare molto rispetto alle avversarie su una pista bagnata. "Una volta le condizioni di bagnato modificavano molto le prestazioni della moto e spesso un pilota non molto veloce poteva rendere meglio. A me piace il bagnato ma le nostre prestazioni l'anno scorso in quelle condizioni non sono state buone. Per il 2018 non lo so, non mai capitato. Meglio comunque l'asciutto, mi diverto decisamente di più".