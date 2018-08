Intesa per Centro studi S.Maria Goretti

Raggiunto l'accordo tra Regione Marche e Comune di Corinaldo per la realizzazione del Centro studi internazionale intitolato a Santa Maria Goretti. Un ulteriore passo, spiega l'amministrazione comunale, a sostegno del turismo culturale, un tassello importante nel percorso di valorizzazione del borgo e nel recupero strutturale dell'ex convento dei padri agostiniani (ex Giglio). L'accordo prevede un finanziamento da 100mila euro comprendente attività di promozione. Il fine del progetto, nato anche dal confronto con la Cei-Cem, è lo sviluppo del turismo religioso nelle Marche a partire da Corinaldo in funzione della figura di Maria Goretti, la 'Santa bambina' originaria del borgo che custodisce la casa nella quale è nata, il Santuario diocesano e la chiesa in cui Marietta si recava a pregare. La vicenda della Santa è "l'espressione più alta della sua fede e chiave per interpretare la piaga della violenza sulle donne alla luce dei valori che rappresentano il fulcro di una società fondata sul rispetto della persona, sul rifiuto della violenza, sull'accoglienza e la solidarietà".