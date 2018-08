20enne disperso in mare,riprese ricerche

Sono riprese alle 6, allargando la perlustrazione ad uno specchio di mare più a sud, le ricerche a Civitanova Marche di Jimm Idalinya, 20enne ex calciatore di origine keniana ma residente da anni a Tolentino, disperso in mare da ieri mattina dopo un tuffo con la fidanzata e gli amici con i quali aveva trascorso la notte di Ferragosto. Come era già avvenuto per la giornata di ieri, la zona viene sorvolata da un elicottero del 3/o Nucleo aereo della Guardia Costiera di Pescara mentre tre motovedette stanno battendo palmo a palmo la zona e i sommozzatori dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un sonar, scandagliano i tratti di mare limitrofi a quello in cui il ragazzo è stato letteralmente inghiottito dai flutti. Dopo una serata passata a Fermo, Jimm e suoi amici avevano deciso di fare un bagno all'altezza dello stabilimento G7 nel tratto a nord del porto di Civitanova Marche. Poi gli altri ragazzi non lo avevano visto riemergere ed erano stati allertati i soccorsi.