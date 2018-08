Scooter contro guard-rail, muore 21enne

Un giovane papà di origine albanese, Gersi Ura, 21 anni, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 6 sulla strada Flaminia all'altezza della frazione Cuccurano di Fano: il ragazzo, residente a Bellocchi, in sella al suo scooter stava tornando a casa. La sera prima aveva lavorato come cameriere in un ristorante di Fano: per motivi in fase d'accertamento da parte della polizia stradale, lo scooter ha strisciato contro il guard-rail per una decina di metri e poi il ragazzo è stato sbalzato via ed è finito in un fosso a lato della strada. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 al 21enne che lascia una compagna e una figlia di due anni.