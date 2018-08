Cade in casa, soccorso con autoscala Vvf

(ANSA) - JESI (ANCONA), 16 AGO - E' caduto in camera da letto, forse a causa di uno sbalzo di pressione dovuto al caldo, un 70enne soccorso dai vigili del fuoco a Jesi con l'ausilio dell'autoscala al terzo piano di un palazzo in via Cialdini.

L'uomo era a terra, non riusciva a rialzarsi mentre il fratello tentava inutilmente di aprire la porta. I pompieri sono penetrati in casa con l'autoscala attrezzata di barella sul cestello che è entrata dalla finestra: una volta aperta la porta ai sanitari del 118, questi ultimi hanno stabilizzato il 70enne e caricato sulla barella dell'autoscala, avvolto da un telo termico, per il trasporto fino all'ambulanza e poi in ospedale.

L'anziano non sarebbe in gravi condizioni.