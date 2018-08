20enne disperso in mare a Civitanova M.

Un ventenne di origine keniana, ex calciatore del Tolentino, Jimm Idalinya, non è riemerso dopo un bagno in mare davanti alla spiaggia di Civitanova Marche seguito alla nottata di Ferragosto trascorsa a Fermo con la fidanzata e alcuni amici. Da stamattina ormai la Guardia Costiera, con due velivoli e due motovedette, e i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno perlustrando lo specchio d'acqua dove si è immerso il ragazzo poi inghiottito dal mare. Le ricerche stanno per essere interrotte per la scarsa efficacia della perlustrazione con il calare della sera.

Riprenderanno domani alle prime luci dell'alba.