Due auto a fuoco nelle Marche

Due auto in fiamme oggi nelle Marche: i vigili del fuoco sono intervenuti a Poggio Cupro di Cupramontana per incendio autovettura. Il fatto è avvenuto mentre il veicolo era in marcia e il conducente si è accorto delle fiamme uscire dal vano motore. La squadra sul posto ha spento l'incendio dell'auto e della scarpata adiacente che è stata coinvolta dall'evento. a fuco anche una Fiat Punto in sosta a Colbuccaro: in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata. Sul luogo anche una Volante della polizia.