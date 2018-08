Rof 2019, Semiramide, Equivoco, Demetrio

(ANSA) - PESARO, 13 AGO - Semiramide, L'Equivoco stravagante e la ripresa di Demetrio e Polibio sono i tre titoli operistici nel cartellone del Rossini Opera Festival 2019, anno in cui la rassegna celebra il quarantennale, dall'8 al 20 agosto. Dopo l'edizione 2018, che per i 150 anni dalla morte del compositore propone allestimenti piuttosto tradizionali, torna a Pesaro il regista inglese Graham Vick, reduce dal successo e dalle polemiche del Flauto Magico di Macerata: firmerà la Semiramide inaugurale, la cui parte musicale è affidata a Michele Mariotti.

Successi e polemiche hanno accompagnato Vick al Rof: da Moise a Mosè in Egitto, fino al Guillaume Tell del 2013. Torna anche la produzione di Demetrio e Polibio, rara opera giovanile di Rossini, firmata da Davide Livermore, con la direzione di Paolo Arrivabeni. Debutto al Rof per il duo registico franco belga Moshe Leiser e Patrice Caurier, famoso per l'uso di forme espressive e manierismi contemporanei anche nelle opere più classiche. In questo caso la direzione è di Carlo Rizzi.