Ancona, via libera a progetto per Archi

(ANSA) - ANCONA, 13 AGO - Un sistema integrato cinque interventi urbanistici-edilizi, attivazione-implementazione di servizi nel quartiere degli Archi di Ancona per ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale e la zona dal punto di vista ambientale. Lo prevede il progetto di riqualificazione 'AUD_Archicittà' approvato dalla Giunta comunale di Ancona: una proposta con cui Comune ed Erap avevano partecipato al Bando 2015 del Presidente del consiglio che non rientra nel Bando periferie. Riguarda l'area tra via Mamiani, via Formaci Comunali e largo Borgo Pio, impegna 3,2 milioni (due dallo Stato e gli altri dall'Erap). Il progetto era giunto secondo su 800 domande: verrà realizzato un social lab (risistemazione di struttura e servizi del Centro H, rifacimento della palestra, edilizia sociale) e realizzazione del parco urbano nella zona della rupe di via Fornaci. "Intorno a Natale - spiega il sindaco Valeria Mancinelli - saremo in grado di appaltare i lavori".