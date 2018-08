Sanità,rinnovo reparti Ospedale Macerata

L'Ospedale di Macerata si 'veste di nuovo' con una serie di interventi d'ammodernamento e ristrutturazione, inaugurati dal presidente della Regione Luca Ceriscioli nella struttura di Via Santa Lucia. Ha riguardato il nuovo Reparto di oncologia, l'ammodernamento della Radiologia, l'adeguamento degli ambulatori di neuropsichiatria infantile, la riqualificazione della centrale termica. "Una giornata nel segno di investimenti e miglioramento dei servizi", ha detto il direttore dell'Area Vasta 3, Alessandro Maccioni. "A Macerata - ha osservato Ceriscioli - abbiamo dato un altro esempio della volontà di continuare a investire negli ospedali, pur sapendo che il progetto è costruirne uno nuovo. Sono stati fatti interventi tecnologici di rilievo, segno che i nuovi ospedali non sono la scusa per non investire in quelli vecchi.

Continuiamo a farlo dove ci sono persone che necessitano di cura, per realizzare qualcosa di nuovo che supererà i tanti limiti della frammentazione del sistema sanitario".