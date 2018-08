Sanità,CasaPound 'chiude' uffici Regione

CasaPound scende in campo contro la realizzazione dell'ospedale unico del Piceno nel Comune di Spinetoli. Lo ha fatto "sigillando" simbolicamente con nastro bianco e rosso gli uffici della Regione Marche siti in via Indipendenza ed affiggendo uno striscione che recita un chiaro "NO all'ospedale unico". "Voi chiudete il Mazzoni e noi chiudiamo gli uffici emanazione di una istituzione che non può più rappresentarci - così Giorgio Ferretti, responsabile locale dell'associazione - nelle mani di un Pd al servizio di interessi che non sono quelli del Piceno, come dimostra la scelta di chiudere i due ospedali di Ascoli e San Benedetto, ma non solo.

Sono anni - prosegue - che la sanità del sud delle Marche viene schiaffeggiata dai politici che occupano gli scranni della Regione".